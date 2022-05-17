Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı

17.05.2022 21:14

Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 74 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 74 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan çoğunluğu Afganistan olmak üzere İran, Irak ve Suriye kökenli toplam 74 şahıs yakalandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince işlemleri yapılmak üzere Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu Spor Salonuna getirildi. Burada yaklaşık 2 gün kalan yabancı uyruklu şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirildi. Malatya Geri Gönderme Merkezine götürülecek olan 74 yabancı uyruklu şahıs, orada da tamamlanacak olan işlemlerin ardından sınır dışı yapılacak. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı
Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Kahta'da ev hırsızı yakalandı Kahta'da ev hırsızı yakalandı
Kaynak: İHA

Afganistan, Adıyaman, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 21:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 74 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement