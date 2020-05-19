Polisler tarihi Taş Köprü üzerinde 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Polisler tarihi Taş Köprü üzerinde 19 Mayıs'ı kutladı
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler, tarihi Taş Köprü üzerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler, tarihi Taş Köprü üzerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü bağlı motosikletli polisler, '10. Yıl Marşı' ve 'Memleketim' şarkısı eşliğinde konvoy düzenleyerek kutlama yaptı. Düzenlenen konvoy tarihi Taş Köprü'de son buldu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde polisler Taş Köprü üzerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 19 Mayıs kutlamasını sonlandırdı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 08:20 Kaynak: İHA
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