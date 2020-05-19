Polisler tarihi Taş Köprü üzerinde 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Polisler tarihi Taş Köprü üzerinde 19 Mayıs'ı kutladı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler tarihi Taş Köprü üzerinde İstiklal Marşı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101.Yıl Dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, Adana Emniyet Müdürlüğü bağlı motosikletli polisler şehirde '10. Yıl Marşı' ve 'Memleketim' şarkısı eşliğinde konvoy düzenleyerek kutlama yaptı.

Düzenlenen konvoy tarihi Taş Köprüde son buldu. Saatler 19.19 gösterdiğinde polisler motosikletten inerek Taş Köprü üzerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek 19 Mayıs kutlamasını sonlandırdı.