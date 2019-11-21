Son Dakika Haberleri: Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü
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Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü

6 saat önce

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü.

Polisler, üzülmesine dayanamadıkları köpeği yeni karakola götürdü, System.String[]

Edirne'de polislerin beslediği sokak köpeği, karakolun taşınmasıyla üzülmeye başlayınca, polisler tarafından ekip aracıyla yeni karakola götürüldü.

Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle bir hafta önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.

Taşınma işleminin ardından eski karakola gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapı önünde üzgün olduğunu gördü.

Hayvanın bu haline kayıtsız kalmayan polisler, ekip aracına aldıkları köpeği yeni karakol binasına götürdü.

Yeni evine kısa sürede uyum sağlayan köpek, karakolun bahçesinde yaşamaya başladı. Veterinere götürülerek kontrolleri yaptırılan hayvan için kulübe siparişi de verildi.

Eski karakolun bulunduğu mahallenin sakinleri de taşınma işlemi sonrası köpeğin adeta ağlamaya başladığını, bu durumu gören polislerin hayvanı geride bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.

Selimiye, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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