Polisler Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal ile emniyet personelinden oluşan bir heyeti makamında kabul etti.

Heyet ziyaretinde konuşan Vali Yazıcı; Türk Polis Teşkilatının milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını ifade ederek İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in şahsında tüm Emniyet Mensuplarımızın, Polis Haftası'nı kutladı. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Haftası etkinlikleri hakkında Vali Ersin Yazıcı'ya bilgi verdi.



Vali Yazıcı, "Polis Huzur ve Güven kaynağı"



Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev yapmaya devam edeceklerini belirten İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Polis teşkilatı olarak yaptığımız her türlü çalışmamıza verdiğiniz desteğinizi hep arkamızda hissettik. Bu bize güven ve cesaret veriyor. Ortak paydamız Balıkesir'imizi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatımız milletimizin can ve mal güvenliği için gece-gündüz demeden çalışıyor, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmiyor. Balıkesir'de de polis teşkilatımız çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. Vatandaşımızın hem gündüz, hem de gece huzur ve barış içerisinde yaşamlarını sağlamaları için polis teşkilatımızın her zaman görev başında olduğunu ifade ediyorum. Polisimiz milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam etmektedir. Görevleri başında şehit düşen emniyet personelimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum" diye konuştu. Güvenlik güçlerinin gelişen teknolojiye ayak uydurarak suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Vali Yazıcı, Polis Haftası etkinliklerinin de vatandaşların emniyet güçlerine olan güvenin artmasını katkı sağladığını belirtti. - BALIKESİR

