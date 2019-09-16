Polisler vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı
59 dakika önce
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısı ile bin kişilik aşure hayrı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısı ile bin kişilik aşure hayrı yapıldı.
Aşure hayrı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Huzur ve Güvenliği Güçlendirme ve Yaşatma Derneği ortaklığında yapıldı. Programın duasını Müftüsü Mehmet Aşık yaptı. Aşure dağıtımı Sevindik Polis Karakolu'nda yapıldı. Programa Vali Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, polisler ve vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. - DENİZLİ
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