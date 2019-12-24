Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı - Son Dakika

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı

5 saat önce

GAZİANTEP'te şarampole devrilen otomobil alev aldı.

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı, System.String[]

GAZİANTEP'te şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kazadan kısa süre sonra olay yerinden geçen 2 polis memuru patlama ihtimaline rağmen aracın yanına giderek, kendini güçlükle dışarı atan sürücü O.K.'yi kurtardı. O arlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitkamil ilçesinde dün gece meydana gelen kazada O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak boş bir arazide şarampole devrildi. Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan 2 polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti. Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Polislerin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken, itfaiye ise yanan aracı söndürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
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Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı
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