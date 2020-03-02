Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi - Son Dakika

Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Düzce Valiliği kavşağında yaptığı iki saatlik uygulama sonucunda motosiklet ve otomobil olmak üzere 212 araç kontrol edildi.

Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin Düzce Valiliği kavşağında yaptığı iki saatlik uygulama sonucunda motosiklet ve otomobil olmak üzere 212 araç kontrol edildi. Kontroller sonrası 18 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri Düzce Valiliği kavşağında hem otomobiller hem de motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar sonucunda 212 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 3 sürücü belgesiz, 2 abart egzoz, 7 muayenesiz araç, 5 teknik değişiklik, 1 yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücüsü olmak üzere 18 araca 27 bin 215 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 9 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lise öğrencisi genç kız, babasının hastalığından sonra damarları görüntüleyen cihaz yaptı
Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]