Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

07.01.2021 11:35

Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan kozmetik ürünlerin...

Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş halde 3,5 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş halde 2,5 kilogram ve makine parçası içerisine gizlenen 9 kilogram kokain yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Kontrol sonrası açılan valizde tekstil ürünleri arasına plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş kokain tespit edildi. Piyasa değeri 1.8 milyon TL olan 2.5 kilo gram kokain ele geçirildi ve şüpheli yolcu gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye'ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Sabiha Gökçen Hava limanına inen yolcunun valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra x-ray cihazı ile kontrol edildi.

Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi. Şüpheliye ait valizlerin içerisinde kozmetik ürünü içerisine gizlenmiş toplam 3.5 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 2.6 milyon TL olduğu belirlenirken 1 kişi gözaltına alındı.

Üçüncü operasyonda ise toplam 9 kilogram kokaini makine parçasına gizleyerek Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi takibe alındı.

Yapılan kontrol neticesinde şüphelinin makine parçasına gizlenmiş yaklaşık 6. 6 milyon TL değerindeki uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyon sonucunda yaklaşık 11 milyon Türk lirası değerinde 15 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı uyruklu 3 yolcu gözaltında işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu
Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu
Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu
Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu
Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu

Sabiha Gökçen, Türk Lirası, İstanbul, Piyasa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor
Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu         
11:39
Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde         
11:22
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu         
10:54
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır         
10:43
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı         
10:19
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polislerden 11 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei