Polislerden 15 Temmuz anısına kan bağışı - Son Dakika

Polislerden 15 Temmuz anısına kan bağışı

Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıldönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışı yaptılar.

Malatya Emniyet Müdürlüğü çalışanları, hain darbe girişiminin yıldönümünde 251 şehit için 251 ünite kan bağışı yaptılar.

Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 15 Temmuz anısına 251 polis kan bağışında bulundu. Kan bağışı programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın ve polisler katıldı.


Burada Konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz anısına Kızılay'a kan bağışı düzenliyoruz. Biz de bu kampanya öncülük etmek için kan bağışında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Vali Baruş Kızılay'ın kan stoklarında azalma olması nedeniyle önemli bir katkı sunulduğunu belirterek, "Kan bağışı hastalarımız için inşallah şifa olur" dedi. Baruş, " 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimiz sunuyorum. Rabbim bizlere bu günleri bir daha göstermesin" şeklinde konuştu.


"15 Temmuz'u Allah bir daha milletimize yaşatmasın"


Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, "15 Temmuz'da cesareti, ihaneti ve şehadeti her şeyi birlikte yaşadık. Bu anlamda ikinci bir kurtuluş savaşı gibi. Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak şehitlerimiz minnetle şükranla anıyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'u Allah bir daha milletimize yaşatmasın" diye konuştu. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polislerden 15 Temmuz anısına kan bağışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 14:50 Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:39 Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım 14:38 Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:18 Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu 14:04 İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
14:50
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
14:39
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
14:38
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
14:28
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 15:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polislerden 15 Temmuz anısına kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]