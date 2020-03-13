Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu - Son Dakika

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Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu
6 saat önce
Gaziantep'te polisler, 17 öğrenciye "Robotik kodlama" kursu veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polisler, 17 öğrenciye "Robotik kodlama" kursu veriliyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen "Sağlıklı Teknoloji Sonsuz Gelecek" projesi kapsamında kentteki 17 öğrencimiz "Robotik Kodlama" kursu veriliyor. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince nezaretinde eğitimler sürdürülüyor. - GAZİANTEP
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