Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu - Son Dakika

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

6 saat önce

Gaziantep'te polisler, 17 öğrenciye "Robotik kodlama" kursu veriliyor.

Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu, System.String[]

Gaziantep'te polisler, 17 öğrenciye "Robotik kodlama" kursu veriliyor.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen "Sağlıklı Teknoloji Sonsuz Gelecek" projesi kapsamında kentteki 17 öğrencimiz "Robotik Kodlama" kursu veriliyor. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince nezaretinde eğitimler sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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