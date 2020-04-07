Son Dakika › Güncel › Polislerden 5 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika
Polislerden 5 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması
6 saat önce
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, ablasının talebi üzerine pasta alıp evlerini ziyaret eden polisler, 5 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, ablasının talebi üzerine pasta alıp evlerini ziyaret eden polisler, 5 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.
Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 yaşındaki Zeynep Salman, 5 yaşına girecek kardeşi Salih Salman için doğum günü partisi yapmak istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kardeşi için pasta isteyen Zeynep'in isteğini geri çevirmeyen ekipler, ellerinde doğum günü pastasıyla eve geldi.
Ellerinde pastayla polisleri kapıda gören Salih ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:40 Kaynak: AA
Son Dakika Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı