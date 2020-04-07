Polislerden 5 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika

Ellerinde pastayla polisleri kapıda gören Salih ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kardeşi için pasta isteyen Zeynep'in isteğini geri çevirmeyen ekipler, ellerinde doğum günü pastasıyla eve geldi.

Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 yaşındaki Zeynep Salman, 5 yaşına girecek kardeşi Salih Salman için doğum günü partisi yapmak istedi.

Osmaniye 'nin Bahçe ilçesinde, ablasının talebi üzerine pasta alıp evlerini ziyaret eden polisler, 5 yaşına giren çocuğun doğum gününü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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