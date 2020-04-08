Polislerden 5 yaşındaki Salih'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polislerden 5 yaşındaki Salih'e doğum günü sürprizi

13 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşine doğum günü pastası almak için polisi aradı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Zeynep Salman, 5 yaşındaki kardeşinin doğum günü olduğunu söyleyerek pasta almaları için polisi aradı. Bahçe polisi ise pasta alıp küçük çocuğun evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bahçe ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde yaşayan 13 yaşında ki Zeynep Salman isimli küçük kız, 155'i arayarak kardeşi 5 yaşındaki Salih Salman'ın bugün doğum günü olduğunu ve Salih'e doğum günü kutlamak için polislerden pasta istediğini söyledi. Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, küçük kızın bu ricasını kırmayarak doğum günü pastası alarak küçük çocuğun yaşadığı eve gelip kapının önünde 5 yaşındaki Salih Salman'a pasta keserek doğum günü sürprizi yaptılar.