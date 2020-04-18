Polislerden 6 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Gaziantep Valisi Davut Gül'e sosyal medya aracılığıyla doğum günü talebinde bulunan 6 yaşındaki çocuğun isteği polisler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından 6 yaşına giren Alperen Çiçek, babası aracılığıyla Gaziantep Valisi Davut Gül'e sosyal medya hesabı üzerinden doğum günü için ricada bulundu.
Vali Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek Alperen için doğum gününün kutlanmasını istedi.
Mimar Sinan Mahallesi'ne giden ekipler, önce megafonla iyiki doğdun anonsu yaptı ardından pastayı ve hediyesini Alperen'e verdi.
Polislerle birlikte pasta üzerindeki mumları üfleyen Alperen Çiçek, Vali Gül ve polislere teşekkür etti.