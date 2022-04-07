Polislerden anlamlı bağış - Son Dakika
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Polislerden anlamlı bağış

07.04.2022 02:46

Polislerden anlamlı bağış Düzce'de polisler kan bağışında bulundu Düzce'de polisler, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Polislerden anlamlı bağış

Düzce'de polisler kan bağışında bulundu

DÜZCE - Düzce'de polisler, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İftarın ardından Düzce Valiliği önüne konulan Kızılay kan bağışı otobüsünün önüne gelen müdürler, müdür yardımcıları, amirler ve çok sayıda polis memuru, formları doldurduktan sonra farkındalık oluşturmak için bağışta bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dilara Didem Kılıç, "Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamaktayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'müzün başlatmış olduğu kan bağış kampanyası, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor. Düzce'de de bu kampanyaya destek vermek için kan bağış otobüsü önündeyiz. Sloganımız ise 'Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var' olarak belirlendi. Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunarak ihtiyacı olan hastalarında yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Kızılay gönüllüsü Tuba Kesen ise Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne kan bağışına verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Etkinliğin sonunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'a teşekkür plaketi verildi.

Polislerden anlamlı bağış
Polislerden anlamlı bağış
Polislerden anlamlı bağış

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Polis Haftası, Polis, Düzce, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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