Polislerden Annelere Uyarı "Çocuğunuzu Polisle Korkutmayın"

Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuklarının karşılaşacağı tehlikelere karşı anneleri bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuklarının karşılaşacağı tehlikelere karşı anneleri bilgilendirdi. Çocukların polis ile korkutulmaması gerektiğini belirten emniyet mensupları, "Çocuğunuz yaramazlık yaptığı zaman 'seni polise veririm' demeyin. Çünkü ileride çocuklar kötü bir olay yaşadıklarında veya bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmiyor. Korkutmayın ki çocuklar polisin yanına rahatlıkla gelebilsin" dedi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, gençlerin suç ve suçtan korunmalarına yönelik ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir güvenlik semineri düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa anneler yoğun ilgi gösterdi.



"İnternet büyük bir suç deryası"



Toplum destekli polisler, internet ile sosyal medyanın güvenli kullanımından yanlış arkadaş seçimine kadar çocukların dikkat etmesi gerektiği konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnternette çocukları büyük tehlikelerin beklediğini belirten emniyet yetkilileri, "Çocuklarımız odalarına çekilip bilgisayar başına oturuyorlar ancak onları orada internet diye büyük bir tehlike bekliyor olabilir. Ayağımızın altında kalabalık etmesinler diye çok büyük baştan savma yapıyoruz. Bunu yaparken çocuğumuzu büyük tehlikelere yönlendiriyoruz. İnternet büyük bir suç deryası. Sizin bilmediğiniz sosyal içerikli çok tehlikeli oyun var. Eğer çocuklarınız internet kullanıyorsa kesinlikle ortak alanda kullansınlar. Sizin görebileceğiniz bir yerde interneti kullanmasını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal medyasını gözetim altında tutun. Beğendiği sayfaları, takipçilerini inceleyin. Ama çocuğunuza onu takip ettiğinizi hissettirmeyin. Annem babam beni takip ediyor dememesin. Onun haberi olmadan yapın" dedi.



"Polise saygı zoraki olabiliyor ama sevgi her zaman eksik kalıyor"



Polisler annelere seslenerek, "Önemli bir konu var. Çocuğunuzu kesinlikle polisle korkutmayın. Çocuğunuz yaramazlık yaptığı zaman 'seni polise veririm' demeyin. Polise saygı zoraki olabiliyor ama sevgi her zaman eksik kalıyor. İleride çocuklar kötü bir olay yaşadıklarında veya bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmiyor. Korkutmayın ki çocuklar polisin yanına rahatlıkla gelebilsin" dedi. - İSTANBUL

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