Son Dakika Haberleri: Polislerden Araçlardaki Kadınlara Karanfil

Polislerden Araçlardaki Kadınlara Karanfil

1 saat önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, polisler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Polislerden Araçlardaki Kadınlara Karanfil, System.String[]
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, polisler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikte durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli- Muğla yolunda oluşturulan kontrol noktasında, araçları durdurarak kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kontrol amacıyla durdurulduklarını düşünen kadın sürücüler, polis ekiplerinin karanfilli sürprizi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Karanfillerin yanı sıra sürücüleri bilgilendirmek amacıyla broşür de dağıtan trafik polisleri, kadın sürücülerin gününü kutlayarak, onları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Etkinlikte, Kale Kaymakamı Murat Güneş ve Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Murat Baştürk'te katıldı. Polis ekipleri ayrıca ilçedeki çeşitli kamu kurumlarında çalışan kadın personelleri de ziyaret ederek, karanfil hediye edip, Kadınlar Günü'nü kutladı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

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