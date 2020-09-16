Polislerden biriktirdiği para çalınan gence ayakkabı ve top hediyesi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisler, çalıştığı kafedeki bahşiş kutusunda ayakkabı almak için biriktirdiği paralar çalınan 16 yaşındaki gence ayakkabı ve top hediye etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafedeki bahşiş kutusunda bulunan paraların çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli D.E'yi otogarda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisler, bahşiş kutusunda biriktirdiği parası çalınan 16 yaşındaki Ferdi Boran Kutlu'nun üzüntülü olduğunu fark edince kendi aralarında para toplayarak gence istediği ayakkabı ve basketbol topunu satın alıp, hediye etti.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gündür biriktirdiği ayakkabı parasının çalınmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Kendisine ayakkabı ile basketbol topu hediye eden polislere teşekkür eden Kutlu, şüpheli yakalandığı için de memnun olduğunu ifade etti.

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, zanlının bahşiş kutusunu bir kaç kez açarak içindeki paraları ceplerine doldurması daha sonra da işletmeden ayrılması yer alıyor.