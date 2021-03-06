Polislerden çocuklara balon - Son Dakika

Polislerden çocuklara balon
06.03.2021 14:48
Mersin'de polis ekipleri, okula yeni başlayan çocuklara moral vermek için balon hediye etti.
Mersin'de polis ekipleri, okula yeni başlayan çocuklara moral vermek için balon hediye etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okula yeni başlayan miniklere moral vermek amacıyla onları okullarında ziyaret etti. Çocuklarla keyifli zaman geçiren ekipler, onların el işi becerilerini geliştirmelerini sağlamak, hayal dünyasını geliştirmek ve çocukların polis teşkilatına olan sevgi ile güvenlerini artırmak amacıyla çeşitli hediyeler verdi. - MERSİN
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