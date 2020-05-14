Polislerden eczacılara ziyaret - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası'nı ve kentteki eczanelere ziyarette bulundu.

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, polisler 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ve yönetim kurulunu ziyaret ederek günün anısına çiçek verdi.

Başkan Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Polisler ayrıca kentteki eczaneleri de ziyaret ederek çalışanlara karanfil verdi.