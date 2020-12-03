Polislerden en anlamlı ziyaret - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle özel çocukları evlerinde ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de pandemi nedeniyle kutlanamadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğündeki polisler ise 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü unutmadı özel çocukları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretin anısına çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE