Son Dakika Haberleri: Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi
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Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta zihinsel yetersizliği bulunan 20 yaşındaki Arda Akile'ye polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Polislerden engelli gence doğum günü sürprizi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta zihinsel yetersizliği bulunan 20 yaşındaki Arda Akile'ye polisler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri evinden aldıkları genci, ilk önce yunus ekiplerinin motoruna bindirdi. Motor üstünde çeşitli hediyeler verilen Akile, daha sonra polislerle birlikte 20'nci doğum günü pastasını kesti. Ailesinin de katıldığı doğum günü sürprizi sonunda Arda Akile polis aracıyla gezdirildi.

Polislere minnettarlığını dile getiren Arda'nın annesi Hatice Tanrıöver, "Sağ olsunlar emniyetten arkadaşlar bize güzel bir etkinlik düzenledi. En çok binmek istediği ise polis motoruydu. Polislerimize çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar" diye konuştu.

Arda'nın polisleri çok sevdiğini söyleyen dayı Mehmet Tanrıöver ise, "Bize güzel bir doğum günü oldu ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ederiz. Kendisi görüntü olarak 20 yaşında görünmüyor ama sağ olsunlar bize güzel bir doğum günü sürprizi yaşattılar. Polisleri, motoru ve polis aracını seviyor çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
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