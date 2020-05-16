- Polislerden engelli kıza kutlama - Son Dakika

Polislerden engelli kıza sürpriz doğum günü kutlaması

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaşayan engelli Tansu'ya polis ekipleri babasının işletmesinin bulunduğu işyerinde sokağa çıktığı için ceza kesileceği bahanesi ile götürüldüğü polis arabasında sürpriz yapıp pasta kesilerek, engelliler haftası kutlandı.

Kepsut ilçesinde yaşayan Tansu Bilgiç'in Engelliler Haftası polisler tarafından kutlandı. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı bahane edilerek, babasının sanayi sitesinde bulunan işyerine gelmesi nedeni ile para cezası kesileceği belirtilerek polis ekip arabasına gelmesi istendi. Tansu polis arabasına gelmek istemeyince babası tarafından engelli aracına bindirilerek, polis aracına gelince araçtan inen polis memurları engelli genç kıza pasta ile sürpriz yaparak, Engelliler haftasını kutladılar. Polis memurları Tansu'ya ayrıca Türk Bayrağı hediye ettiler. Engelli Tansu ve polis ekipleri Türk Bayrağını açarak günü anlamlandırdılar.