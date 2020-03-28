Polislerden 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem anonslarla hem de araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı "Evde Kal Karabük" yazı paneli ile vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunuyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgın haline gelen korona virüs nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları yönündeki bir çağrı da Karabük Emniyet Müdürlüğünden geldi. Trafik ekipleri, anonslar ve araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı yazı paneli ile vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.



Trafik ekipleri kentin cadde ve sokaklarında dolaşarak yaptıkları anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin hayatı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" derken, araçların üzerinde bulunan tepe lambalı yazı paneline ise "Evde kal Karabük" yazısı yazıldı. - KARABÜK