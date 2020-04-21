Polislerden evden çıkamayan Gökalp'e sürpriz doğum günü - Son Dakika

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Polislerden evden çıkamayan Gökalp'e sürpriz doğum günü
6 saat önce
Polislerden evden çıkamayan Gökalp'e sürpriz doğum günü Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle babası Ankara'da olan ve 11 yaşına giren Gökalp'e doğum günü sürprizi yaptı.
Polislerden evden çıkamayan Gökalp'e sürpriz doğum günü
DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle babası Ankara'da olan ve 11 yaşına giren Gökalp'e doğum günü sürprizi yaptı.
Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeni Ankara'da eğitimine devam eden, fakat okulların 30 Nisan'a kadar ertelenmesi nedeni ile annesi ile birlikte Düzce'ye gelerek Şerefiye Mahallesi'ndeki evlerinde 14 günlük karantina sürecine başlayan Gökalp Topuz'a İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Evde takip edilen Gökalp'ın babası Erol Topuz'un Ankara'da çalışmak zorunda olduğunu öğrenen Polis ekipleri 11 yaşına giren Gökalp'e sürpriz yapmak istedi. Polis ekipleri aldıkları pastayı Gökalp'in evine götürerek kapıyı çaldı. Kapıda polisleri ve pastayı gören Gökalp sürpriz karşısında çok mutlu oldu. Pastanın mumlarını üfleyen Gökalp polislere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:52 Kaynak: İHA
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