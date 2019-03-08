Son Dakika Haberleri: Polislerden Güllü Karşılama

Polislerden Güllü Karşılama

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, emniyet ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara gül dağıttı.

Polislerden Güllü Karşılama, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, emniyet ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara gül dağıttı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolculuk yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gül dağıttı. Bursa yolunda yapılan uygulamalarda kadın sürücüleri durdurarak Kadınlar Gününü kutlayan polis ekipleri, kadın sürücülere ve çevreden geçen vatandaşlara gül dağıttı.

Yetkililer, "Hayatımızın her anında yanımızda yer alan, bizlere desteklerini esirgemeyen, terbiye eden, büyüten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar ve cefakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız. Kadına şiddetin olmadığı, mutlu ve huzurlu günler dileriz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar

Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:27:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislerden Güllü Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]