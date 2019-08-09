Polislerden hayvan pazarlarında 'Sahte para' mesaisi
1 saat önce
Polislerden hayvan pazarlarında 'Sahte para' mesaisi Ekipler besicileri ziyaret edip, sahte para konusunda bilinçlendirdiKAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri kurban pazarlarındaki mesailerini artırarak, besicilerin mağdur olmamaları için sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:19 Kaynak: İHA
Polislerden hayvan pazarlarında 'Sahte para' mesaisi
Ekipler besicileri ziyaret edip, sahte para konusunda bilinçlendirdi
KAYSERİ - Kayseri
'de polis ekipleri kurban pazarlarındaki mesailerini artırarak, besicilerin mağdur olmamaları için sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan hayvan pazarlarını sık sık ziyaret ederek, sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuların yer aldığı broşürleri besicilere dağıtıyor. Kurban çadırlarını tek tek gezen ekipler, uygulamalı olarak da besicilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veriyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak kurban pazarındaki esnafların mağduriyet yaşamaması adına bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında sahte para konusunda uyarıların yer aldığı broşürlerimiz var. Gerek bu broşürleri vatandaşlarımıza dağıtarak, gerekse onlarla birebir görüşerek dikkat etmeleri gereken hususları anlattık. Bu çalışma ile hem vatandaşlarımızın hem de Pazar esnafının mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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