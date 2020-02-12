Polislerden huzurevi sakinlerine sürpriz doğum günü ziyareti - Son Dakika

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Polislerden huzurevi sakinlerine sürpriz doğum günü ziyareti
7 saat önce
Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Şube Müdürü Selma Petek, beraberinde şube personelleriyle birlikte Toroslar ilçesinde bulunan Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, huzurevi sakinlerinden Sevil Seyhan'ın doğum gününü kutladı. Pasta keserek buradaki sakinlere çiçek veren emniyet personeli, onlarla bir süre sohbet etti. - MERSİN
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