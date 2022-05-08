Polislerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti - Son Dakika
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Polislerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti

08.05.2022 14:59
Polislerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevinde yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Günlerini kutları.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevinde yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Günlerini kutları.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren annelerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın selamlarını ileten ekipler, annelere çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, Anneler Günü, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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