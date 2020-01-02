Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağında 15 yaşındaki H.H. idaresindeki 01 DVM 38 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak ara sokaklara kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Durum üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Otomobili tehlikeli bir şekilde kullanan ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil, ara sokaklardan dakikalarca kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca kaçan otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yakalandı. Durdurulan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü H.H'nin 15 yaşında olduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Bir yakınına ait arabayı habersiz şekilde aldığı öğrenilen H.H., ekip otosuna bindirilen H.H., polis merkezine götürüldü. Öte yandan H.H'nin kullandığı araç ise otoparka çekildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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