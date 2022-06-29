Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı - Son Dakika
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Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı

29.06.2022 09:41

- Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı Edirne'de yunus timleri şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı.

- Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı

EDİRNE - Edirne'de yunus timleri şüphelendikleri motosikletli iki kişiyi durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin yakalanmadan önce tarlaya attığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunus Timleri) ekipleri, Gazimihal Köprüsü'nde motosikletle seyir halinde olan iki şüpheliyi durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle çalılık alanlara kaçıp izlerini kaybetmeye çalıştı. Polis ekiplerinin peşlerinden geldiğini gören şüpheliler, yanlarında bulunan poşetteki uyuşturucu maddesini tarlaya attı. Ardından motosikleti de tarlalık alana bırakan şüpheliler, bu kez koşarak kaçmaya çalıştı. Yunus timleri tarafından etrafı çevrilen şüpheliler, kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tarlalık alanda araştırma yapan Yunus Timleri, buldukları poşetin içerisinde esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin terk ettiği motosiklet de, çekiciyle otoparka götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polislerden kaçarken üzerindeki uyuşturucuyu attı - Son Dakika
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