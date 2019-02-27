Son Dakika Haberleri: Polislerden Kaçmak İçin İkinci Kattan Atlayınca Yaralandı

Polislerden Kaçmak İçin İkinci Kattan Atlayınca Yaralandı

4 dakika önce

IĞDIR'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Polislerden Kaçmak İçin İkinci Kattan Atlayınca Yaralandı, System.String[]
IĞDIR'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Biri İzmir'de olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, kaçmak isteyen bir şüpheli ikinci kattan atladı. Bahçedeki ağacın üzerine düşen şüpheli V.A., yaralandı. Tedavisinin ardından mahkemeye çıkarılan V.A. ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu trafiğini yönlendirdikleri belirlenen 10 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu, polis ekipleri sabah 06.00 sıralarında İzmir ve Iğdır'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Iğdır'da evine baskın yapan polisten kaçmak isteyen V.A., ikinci katın arka balkonundan atladı. Ağaca çarpan V.A. kasığından yaralandı. Yaralı şüpheli, polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonlarda Iğdır'da 9, İzmir'de 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 201 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,64 gram esrar, 1 ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 13 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 13 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden 2'si denetimli serbestlikle bırakılırken, V.A. ile birlikte 8 kişi mahkemece tutuklandı.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:59 Kaynak: DHA

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