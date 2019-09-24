Polislerden kan bağışı
20 dakika önce
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:26 Kaynak: AA
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 500 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışı gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü personelinin belirli aralıklarla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundukları belirtildi.
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