Son Dakika Haberleri: Polislerden kan bağışı
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Polislerden kan bağışı

20 dakika önce

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 500 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü personelinin belirli aralıklarla Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundukları belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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