Son Dakika Haberleri: Polislerden Kan Bağışına Destek

Polislerden Kan Bağışına Destek

1 saat önce

Tunceli'de, Türk Kızılayınca düzenlenen kan bağışı kampanyasına polisler de kan vererek destek oldu.

Polislerden Kan Bağışına Destek, System.String[]
Tunceli'de, Türk Kızılayınca düzenlenen kan bağışı kampanyasına polisler de kan vererek destek oldu.

Kent merkezi ve ilçelerinde Türk Kızılayı Tunceli Şubesi tarafından 1 Ocak tarihinden itibaren kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tunceli merkez Moğultay ve Atatürk mahallesinde devam eden kan bağışı kampanyasına İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı kan toplama aracına giden özel harekat, çevik kuvvet ve diğer birimlerde görev yapan polis memurları kan bağışında bulundu.

Polis memurlarının yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya destek vermeye devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:39 Kaynak: AA

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