Son Dakika Haberleri: Polislerden kök hücre bağışı
Son Dakika Güncel Polislerden kök hücre bağışı

Polislerden kök hücre bağışı

54 dakika önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.

Polislerden kök hücre bağışı, System.String[]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kızılay tarafından Mersin Polisevi'nde kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte yaklaşık 100 polis kan bağışında bulundu.

Kan bağışının ardından kanser hastası çocuklar ve ailelerinin katılımıyla eğlence programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:38:59. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislerden kök hücre bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]