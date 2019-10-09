Polislerden kök hücre bağışı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kızılay tarafından Mersin Polisevi'nde kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte yaklaşık 100 polis kan bağışında bulundu.
Kan bağışının ardından kanser hastası çocuklar ve ailelerinin katılımıyla eğlence programı düzenlendi.
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