Polislerden Kök Hücre ve Kan Bağışına Destek
24 dakika önce
Hatay'da görev yapan polisler Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışı yaptı.
Hatay
'da görev yapan polisler Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışı yaptı. Hassa
ilçesinde, Hassa İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ilçeye gelen Kızılayın mobil ekibine kan bağışında bulundu.
Polisler, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı önüne kurulan çadırda kan vermek için sıraya girdi.
Kayıt işlemlerini tamamlayan polisler bağışta kök hücre ve kan bağışında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:15 Kaynak: AA
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