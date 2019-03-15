Son Dakika Haberleri: Polislerden Kök Hücre ve Kan Bağışına Destek

Polislerden Kök Hücre ve Kan Bağışına Destek

24 dakika önce

Hatay'da görev yapan polisler Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Polislerden Kök Hücre ve Kan Bağışına Destek, System.String[]
Hatay'da görev yapan polisler Türk Kızılayına kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Hassa ilçesinde, Hassa İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ilçeye gelen Kızılayın mobil ekibine kan bağışında bulundu.

Polisler, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı önüne kurulan çadırda kan vermek için sıraya girdi.

Kayıt işlemlerini tamamlayan polisler bağışta kök hücre ve kan bağışında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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