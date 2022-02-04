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Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı

04.02.2022 12:58
Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı

Erzincan'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kuryelere kış şartlarında motosiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan'da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kuryelere kış şartlarında motosiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

2022 yılı Ocak ayında il merkezinde meydana gelen 22 yaralamalı kazadan 7 tanesinde tek taraflı olarak moto-kuryelerin yer aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçerek kazların azaltılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Erzincan'da yoğun olarak kurye çalıştıran iş yerlerine giden ekipler 25 kurye çalışanına kış şartlarında motosiklet kullanırken nasıl davranmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirme yaptı. - ERZİNCAN

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Erzincan, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden kuryelere bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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