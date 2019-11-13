Son Dakika Haberleri: Polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti
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Polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti

7 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, lösemi hastası çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, lösemi hastası çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Mersin Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara boyama kitabı, polis arabası, polis maskesi ve poli kart hediye ederek moral verdi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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