Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret - Son Dakika

Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret

03.12.2020 16:43
Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret, System.String[]

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan engelli personele hediye takdim edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan engelli personele hediye takdim edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesinde görevli engelli personele günün anlam ve önemi dolayısıyla hediye verildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli personellerden Aziz Kalaç'ı ziyaret eden Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde çalışan görevliler, Kalaç'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerden Ayşe Derindağ, özel günlerde olduğu gibi her zaman halkın yanında olduklarını belirtti. Derindağ, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aziz Kalaç'ın engelliler gününü kutlamak için kendisini ziyaret ettik. Kendisine ailesiyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Toplum Destekli Polislik olarak her zaman halkımızın yanındayız ve halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Toplum Destekli Polislik olarak her zaman özel günlerde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Esnaflarımızı, muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Toplum Destekli Polislik olarak ziyaretlerimizi sürekli yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde çalışan polislerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptıkları ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personellerinden Aziz Kalaç ise, "Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bizleri hatırladığı için teşekkür ederim. Bizlerin hatırlanması ve bu zor günlerde bizleri düşünmeleri şahsımı ve diğer arkadaşlarımızı daha motive ediyor. Bizler pozitif yönden daha da etkileniyoruz. Kendilerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Kayrak da, " Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüz adına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün kurumumuzu ziyaret ederek personelimiz olan Aziz beyin engelliler gününü unutmadıkları için teşekkür ediyoruz. Görevli polis arkadaşlarımıza ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren müdürümüze teşekkür ediyorum. Bizler Sağlık ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü olarak engelli personelimizin sürekli yanındayız. Personelimiz için gerekli hizmetleri Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve Daire Başkanımız Mustafa Katipoğlu nezdinde sürdürüyoruz. Bu özel günde personelimiz Aziz Bey başta olmak üzere engelli personellerimizi unutmayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret

Dünya Engelliler Günü, Polislik, Malatya, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret - Son Dakika


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