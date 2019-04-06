Polislerden Mektup Yazan Öğrencilere Sürpriz Ziyaret
48 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki Fındıklıkoyak İlkokulu öğrencileri, polislere mektup yazdı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun
ilçesindeki Fındıklıkoyak İlkokulu öğrencileri, polislere mektup yazdı. Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, okulu ziyaret ederek mektup yazan öğrencilere sürpriz yaptı.
Fındıklıkoyak Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri, öğretmen Ayşe Vuslat Arslan aracılığıyla polislere mektup yazdı. Mektuplarında sevgilerini anlatıp onlara dua ettiğini anlatan öğrencilerden Sude Naz Avcu, polisleri okula davet etti. Göksun İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Oktay
, Sude Naz ve arkadaşlarının davetini karşılıksız bırakmayıp polis memurlarıyla birlikte öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler veren, yanlarında getirdikleri yemeği birlikte yiyen polisler, daha sonra okulun bahçesinde futbol oynadı. Polis
araçlarına da binen öğrenciler, çok sevdikleri polislerle eğlenceli bir gün geçirdi. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:58 Kaynak: DHA
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