Polislerden minik Ömer'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polislerden minik Ömer'e doğum günü sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri hazırladıkları doğum günü pastasını alarak Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarıçöplü köyüne gitti. 2 yaşındaki Ömer Ali Öztürk'ün evine yaklaşan polis ekipleri aracın sirenlerini çalmaya başladı. Minik Ömer'in evinin önünde duran polisler pastadaki mumları yakarak minik Ömer'e doğum günü sürprizi yaptı. Alkışlar eşliğinde mumları üfleyen Ömer Ali Öztürk ile ailesi büyük bir mutluluk yaşadı. Polis ekipleri Ömer'in doğum gününü kutlayarak kendisine çeşitli hediyeler verdi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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