Polislerden narkotik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polislerden narkotik uygulaması - Son Dakika

Polislerden narkotik uygulaması

6 saat önce

Adana'da narkotik polisi yılbaşı gecesi dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

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Adana'da narkotik polisi yılbaşı gecesi dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü'nün idaresinde, Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde uygulama yaptı.


Polis ekipleri uygulama noktalarında şüphelendiği araçları durdurdu. Durdurulan araçlar polisler ve dedektör köpek tarafından arandı. Köpek araç bagajlarında ve içinde uyuşturucu madde aradı. Uygulamada durdurulan araçlardan sürücü ve yanlarında bulunan kişileri GBT sorgusu yapıldı.


Uygulama sırasında özel harekat polisler çevrede uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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