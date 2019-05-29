Son Dakika Haberleri: Polislerden örnek davranış
Son Dakika Yaşam Haber

Polislerden örnek davranış

31 dakika önce

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak.

Polislerden örnek davranış, System.String[]
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak.

Suçlularla mücadelesini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü, diğer yandan da sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği görevler ile de vatandaşa ulaşıyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından temin edilen 92 adet 'Ramazan Bereket Paketi' ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Ramazan Bereket Paketleri Menteşe İlçesi polis sorumluluk bölgesinde 15 mahalle muhtarı ve polis ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilmişti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu defa ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılmak üzere temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler temin etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde Muğla ve İlçelerinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak kot pantolonların ve tişörtlerin ulaştırılmasında mahalle muhtarlarından da destek alınacak. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Menteşe, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız ATM'ye balta ile saldıran öfkeli adam üzerine tek satırlık not bıraktı Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislerden örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]