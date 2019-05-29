Polislerden örnek davranış
31 dakika önce
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak.
Suçlularla mücadelesini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü, diğer yandan da sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği görevler ile de vatandaşa ulaşıyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından temin edilen 92 adet 'Ramazan Bereket Paketi' ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, Ramazan Bereket Paketleri Menteşe İlçesi polis sorumluluk bölgesinde 15 mahalle muhtarı ve polis ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilmişti.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu defa ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılmak üzere temin edilen kot pantolanlar ve tişörtler temin etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri koordinesinde Muğla ve İlçelerinde ihtiyaç sahibi 704 vatandaşa ulaştırılacak kot pantolonların ve tişörtlerin ulaştırılmasında mahalle muhtarlarından da destek alınacak. - MUĞLA
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