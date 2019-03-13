Son Dakika Haberleri: Polislerden, Özel Çocuklara Ziyaret

Polislerden, Özel Çocuklara Ziyaret

51 dakika önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde görevli polisler, özel çocukları ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

Polislerden, Özel Çocuklara Ziyaret, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde görevli polisler, özel çocukları ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocukları ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek eğitim merkezi hakkında bilgi alan emniyet personeli, özel çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti. Sevinçlerini polislere sarılarak gösteren çocuklardan bazıları polis kıyafeti de giydi.

Merkezde eğitim alan öğrencilerden Ömer Yıldırım duygularını,"Biz polis amcaları çok seviyoruz. Çünkü onlar bizleri ve ülkemizi koruyorlar. Bizleri ziyaret etmelerine çok sevindim " diyerek ifade etti.

Özel insanların en çok sevgiye ihtiyaç duyduğunu aktaran Palu İlçe Emniyet Müdür Vekili Tuncer Topal ise," Bizler bugün bu güzel yavrularımızı ziyaret ederek onlarla sevgimizi paylaşmak istedik"dedi.

Müdür vekili Topal, ayrıca öğrencileri ilçe emniyetine davet etti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Kovancılar, Emniyet Müdürlüğü, Palu, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz

Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt, Bircan Bali ile Dağ Yamacında Röportaj Yapmak İstedi Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polislerden, Özel Çocuklara Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]