Polislerden sağlık çalışanlarına sirenli ve anonslu destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polislerden sağlık çalışanlarına sirenli ve anonslu destek - Son Dakika

Polislerden sağlık çalışanlarına sirenli ve anonslu destek

6 saat önce

SAMSUN'da polis ekipleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için harekete geçti.

Polislerden sağlık çalışanlarına sirenli ve anonslu destek, System.String[]

SAMSUN'da polis ekipleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için harekete geçti. Hastanenin yanına park ettikleri ekip otolarından siren çalıp alkış tutan polisler, sağlık çalışanlarına 'Emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsuyla moral verdi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir özveriyle çalışan sağlık personellerine destek vermek için farklı bir yol seçti. İlçede bulunan özel bir hastanenin yanına giden ekipler, yan yana park ettikleri ekip otolarından siren çalmaya başladı. Megafonla, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet mensupları olarak teşekkür ediyoruz' anonsu yapan ekipler, alkışlayarak, sağlık çalışanlarına moral verdi. O anlar, bir hastene personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:34 Kaynak: DHA

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