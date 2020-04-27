Polislerden sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Polislerden sosyal mesafe uyarısı
6 saat önce
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Malatya'nın Darende ilçesinde polis vatandaşları sosyal mesafe kuralını hatırlatarak uyarıda bulundu.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Malatya'nın Darende ilçesinde polis vatandaşları sosyal mesafe kuralını hatırlatarak uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki Malatya'nın Darende ilçesinde kısıtlama sonrasında cadde ve sokaklarda hareketlilik artınca polisler devreye girdi. İlçe merkezinde alış veriş yoğunluğu olduğu yerlerde yayan olarak devriye gezen polisler sosyal mesafenin korunması için vatandaşları uyardı. Vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları ve sosyal mesafeyi korumak için polisler esnafları da ikaz ederek iş yerleri önündeki tezgahların yolları daralttığı için içeri koymalarını istediler. İlçedeki tüm esnafları gezerek sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyaran polisler, PTT'de işlemi olan kişilerin sosyal mesafeyi koruyarak işlem yapmaları için özellikle dikkatli davranılmasını istediler. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:51 Kaynak: İHA
Son Dakika Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz