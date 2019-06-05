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Polislerden sürücülere bayram çikolatası

1 saat önce

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yaptığı denetimlerde sürücülere çikolata ikram etti.

Polislerden sürücülere bayram çikolatası, System.String[]
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yaptığı denetimlerde sürücülere çikolata ikram etti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri, Şeker Bayramı'nda kazaların önüne geçmek için denetim yaptı. Şehrin çeşitli noktalarında kurulan denetim noktalarında bayram ziyaretine giden veya tatile çıkan otomobil sürücülerini durduran polis, sürücülerin emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra çikolata ikram etti.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, trafik uygulamalarında amaçlarının hiçbir zaman ceza yazmak olmadığını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın yollarda güvenli bir şekilde seyretmelerini ve gidecekleri yerlere sağ salim ulaşmalarını sağlamaktır. Kanunlar çerçevesinde uygulamalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Aliağa, 3. Sayfa
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