Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli - Son Dakika

Polislerden susuz kalan serçeye şefkat eli

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta susuz kalarak yere düşen bir serçe güvercin, polislerin su vermesinin ardından yeniden hayata tutundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekipleri, şube bahçesinde yerde hareketsiz halde duran bir serçe gördü. Yerden aldıkları serçenin bitkin ve susuz kaldığını düşünen 3 polis memuru, plastik bardakla serçeye su getirdi.

Yaşanan o anlar bir başka polis memuru tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerden biri serçeyi tutup bir diğeri de eliyle serçenin ağzına su damlattı. Kısa süre sonra kendine gelen serçe, kanat çırparak havalandı.