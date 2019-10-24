Son Dakika Haberleri: Polislerden tedavileri süren Mehmetçiğe moral ziyareti
Son Dakika Güncel Polislerden tedavileri süren Mehmetçiğe moral ziyareti

Polislerden tedavileri süren Mehmetçiğe moral ziyareti

32 dakika önce

Kars Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 21 Ekim'de Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 askerden 3'ünü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Polislerden tedavileri süren Mehmetçiğe moral ziyareti, System.String[]

Kars Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 21 Ekim'de Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 askerden 3'ünü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürülüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçenin Sesveren köyü kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 8 güvenlik görevlisinden 3 askeri ziyaret etmek için Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Devlet Hastanesine geldi.

Tedavileri devam eden askerlere moral vererek sağlık durumları hakkında bilgi alan polisler, askerlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sesveren köyü kırsalında güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan 8 yaralıdan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Kafkas Üniversitesi, Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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