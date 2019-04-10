Son Dakika Haberleri: Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın Yıl Dönümüne Özel Meşaleli ve Atlı Yürüyüş

Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın Yıl Dönümüne Özel Meşaleli ve Atlı Yürüyüş

29 dakika önce

Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümüne özel meşaleli ve atlı yürüyüşERZURUM - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polis ve polis adayları özel kıyafetlerle meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.

Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümüne özel meşaleli ve atlı yürüyüş

ERZURUM - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polis ve polis adayları özel kıyafetlerle meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi önünden meşaleler ile başlayan yürüyüşte polisler, 1845 yılına ait kıyafetler giyerek atlı yürüyüş yaptı. Büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen polis ve polis adayları, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Yakutiye Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sonrası etkinlikler Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlarla devam etti.
Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Polis, Yerel
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