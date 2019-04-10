Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın Yıl Dönümüne Özel Meşaleli ve Atlı Yürüyüş
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Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümüne özel meşaleli ve atlı yürüyüşERZURUM - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polis ve polis adayları özel kıyafetlerle meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Polislerden Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümüne özel meşaleli ve atlı yürüyüş
ERZURUM - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde polis ve polis adayları özel kıyafetlerle meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı. Erzurum
'un Palandöken
ilçesindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi önünden meşaleler ile başlayan yürüyüşte polisler, 1845 yılına ait kıyafetler giyerek atlı yürüyüş yaptı. Büyük Türk bayrağı ve Atatürk
posteriyle yürüyen polis ve polis adayları, vatandaşların ilgi odağı oldu. Yakutiye
Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sonrası etkinlikler Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlarla devam etti.
Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.
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